¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï15Æü¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÏÂÊ¿·×²è¤¬¡Ö¼¡¤ÎÃÊ³¬¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¡Ö´°Á´¤ÊÉðÁõ²ò½ü¡×¤òÃÙÂÚ¤Ê¤¯¿Ê¤á¤ë¤è¤¦Ç÷¤Ã¤¿¡£