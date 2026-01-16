¢¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026¡¢¥Á¥ç¥³¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯Â£¤ë7¤Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¡£½ÂÃ«¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦»ù¶Ì¼÷¿ðÆà¤µ¤ó¤¬Å°Äì»ØÆî¡ª¼Ì¿¿¡§THEO&PHILO¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡¿c7h8n4o2º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Á¥ç¥³¤òÇã¤¦¡©¤É¤ì¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤À¤±¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤È¤Ã¤Æ¤ª¤­¤Î°ìÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Â£¤ëÁê¼ê¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¹¥¤­¤Ë°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¸Ø¤ë¡¢½ÂÃ«¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Öc7h8n4o2¡Ê¥Á¥ç¥³¥¬¥«¥ê