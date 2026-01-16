ÅÄÃæÍÛæÆ¡Ê¤Ï¤ë¤È¡Ë¤Ï¡¢·²ÇÏ¡¦·òÂç¹âºê¹â£³Ç¯½Õ¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤ÎÇ¯¡¢¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¹âÂ´¿·¿Í¤È¤·¤Æ12µåÃÄ°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç°ì·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢½éÂÇÀÊ¤Ï£³µå»°¿¶¤È¤Û¤í¶ì¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏºÆ¤ÓÆó·³¤Î¸ÍÅÄµå¾ì¤ÇÃÃÏ£¤ò½Å¤Í¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ë°ì·³¤ØºÆ¾º³Ê¡£¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÌÔÂÇ¾Þ¤âµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÂ´¿·¿Í¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤ÊÀ®