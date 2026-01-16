¼±¼Ô¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÁí³çÁ°ÊÔÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡£¥ì¡¼¥¹Á°¡¢¥È¥Ã¥×10¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¼±¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î½ç°Ì¤ÈÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤òÁí³ç¤¹¤ë¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ£³ËÜ¤Î»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄphoto by Tsutomu Kishimoto¢£ÀÞ»³½ÊÈþ¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¡ÊÍ½ÁÛ¡Ë¡Ê·ë²Ì¡Ë£±¡Ë¶ðß·Âç£±¡ËÀÄ»³³Ø±¡Âç£²¡ËÔ¢ÕÜ±¡Âç£²¡ËÔ¢ÕÜ±¡Âç£³¡ËÀÄ»³³Ø±¡Âç