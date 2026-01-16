¡Ú¥À¥ì¥«¥ì¡Û 7·î24Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§600±ß ¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í Nintendo Switch/PCÍÑ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥Ù¥ë¡Ö¥À¥ì¥«¥ì¡×¡Ê±ÑÂê¡§¡Öand Roger¡×¡Ë¤¬¡¢¡ÖGame Developers Choice Awards¡ÊGDCA¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖSocial Impact Award¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ÖGDCA¡×¤Ï¡¢3·î¤ËÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥²ー¥à³«È¯¼Ô²ñµÄ¡ÖGame Develope