¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á1·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥Ð¥¤¥ó¥´¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£½£¼ãæµ¡Ê¥Á¥ã¥ë¥¯¥ê¥¯¡Ë¸©¤Î¥í¥×¥Î¡¼¥ë±ö¸Ð¤Ç¤Ï¡¢æÇ¿é¡Ê¤Ò¤¹¤¤¡Ë¿§¤Î¸Ð¿å¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ´³¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥×¥Î¡¼¥ë¤Ï¶áÇ¯¡¢¥«¥ê¥¦¥à±ö»ñ¸»¤Î³«È¯¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ­¼Ô/½ÉÅÁµÁ¡Ë