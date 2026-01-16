¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Õ¥Õ¥Û¥È1·î16Æü¡ÛÃæ¹ñÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶èº¬²Ï»Ô¤Ë¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÁÔÎï¤ÊÌ¸É¹¤Î·Ê´Ñ¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£µ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼40ÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿ÁáÄ«¡¢¶õµ¤Ãæ¤Î¿å¾øµ¤¤¬ÌÚ¤Î»Þ¤ËÉÕÃå¤·¡¢Åà¤êÉÕ¤¤¤¿¡£Âç¶½°ÂÎæ¤Ë¹­¤¬¤ë¿¹ÎÓ¤Ï°ìÌÌ¤Î¶äÀ¤³¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÆüº¹¤·¤ò¼õ¤±¤Æµ±¤­¡¢ËÌ¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Êµ­¼Ô/ÇÏ¶â¿ð¡Ë