£±£µÆü¡¢¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¡Êº¸¡Ë¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹Íû¶¯ÁíÍý¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²«·ÉÊ¸¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¡Ê¤ê¡¦¤­¤ç¤¦¡Ë¹ñÌ³±¡ÁíÍý¤Ï15Æü¸á¸å¡¢Ãæ¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤¿¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤ÈËÌµþ¤Î¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡££±£µÆü¡¢Íû¶¯ÁíÍý¤È¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤Î²ñÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¿½¹¨¡Ë