DeNA¤Ï16Æü¡¢2Áª¼ê¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ãÁª¼êÌ¾¡äÅû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¢ªÆâÌî¼ê¡ãÁª¼êÌ¾¡ä°æ¾å°¼ÅÐÆâÌî¼ê¢ª³°Ìî¼ê