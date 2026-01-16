GR GT¡È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É5.2¥ê¥Ã¥¿¡¼V8¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤¬°ìÈÌ½éÈäÏª¤·¤¿¡ÖGR GT¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¸øÆ»¤òÁö¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿1Âæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¤³¤ÎGR GT¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¡ÖGR GT¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×5.2¥ê¥Ã¥¿¡¼V8¤Î