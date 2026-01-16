µÜºê¡¦Æü¾Ï³Ø±à¹â3Ç¯»þ¤Ë½é¤á¤Æ¼õ¤±¤¿2024Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£19ºÐ¤ÎÊ¡ÅÄË¨°Ý¤Ï¡¢¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤ò½ª¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÖÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤â¤Ç¤­¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤¢¤È¤ÏºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤äÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÅ¬¤Ê¤â¤Î¤òÃµ¤¹¤Î¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡×¡£³«Ëë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡É¤È¥é¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¿ûÉö²Ú¡õÊ¡ÅÄË¨°Ý1·îÃæ½Ü¤Ë