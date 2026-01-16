Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¹ñ¶­¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿¥ì¡¼¥Ù¥ëTREKKIE TRAX¤¬¡¢2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTREKKIE TRAX CREW, umru & nextdimensional - Open! feat. ¤Ê¤«¤à¤é¤ß¤Ê¤ß¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎÃæ³Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTREKKIE TRAX CREW¡× ¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤ËÀ¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Öumru¡×¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¤¯¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤Ë¥É¥ê¡¼¥ß¡¼