¤Û¤Ã¤³¤êµ¤Ê¬¤Ç¤¢¤ó¤³¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª ´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ª¤·¤ë¤³¤ä¤¢¤ó¤³¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ªÀµ·î¤Î»þ´ü¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¢¤ó¤³¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¾¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ï¡¢¤¢¤ó¤³¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ ¤¢¤ó¤³¤Î¤Û¤Ã¤³¤êÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¢¤ó¤³¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤â¤Á¤â¤ÁÇÉ¡©¥µ¥¯¥µ¥¯ÇÉ¡©¤ª¼ê·Ú¤Ë¥é¥Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ ¤¢¤ó¤³¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô½¸ñ²¥Á¥ç¥³¤¢¤ó¤³¥¯¥Ã¥­¡¼¤Í¤¸¤ê¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥ó