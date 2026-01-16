V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï16Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍFW¥Õ¥¢¥ó¥Þ¡¦¥Ç¥ë¥¬¥É¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½ºß35ºÐ¤Î¥Õ¥¢¥ó¥Þ¡¦¥Ç¥ë¥¬¥É¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ä¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¡¢2017Ç¯¤ËÄ¹ºê¤Ë²ÃÆþ¤·J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ê¸½¡§RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2023Ç¯¤ËÄ¹ºê¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹ºê¤Ç¤Ï¹ç·×5¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢J1¤Ç31»î¹ç6ÆÀÅÀ¡¢J2¤Ç121»î¹ç54ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¡£2023¥·¡¼¥º