·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢16Æü¸áÁ°8»þÁ°¡¢¡ÖJRÅÄÄ®±Ø¶á¤¯¤ÎÀþÏ©Æâ¤Ç½Ð²Ð¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÅµ¤ÀßÈ÷¤¬Ç³¤¨¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÄÃ²Ð¤·¤¿¡£JRÀþ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÄäÅÅ¤È¤Î´ØÏ¢¤ÏÉÔÌÀ¡£