¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬¶Ð¤¬¤­¤ç¤¦16ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÃµÄå!¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ê¸å11¡§17¡Á¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û°ÍÍê¼Ô¤âÎÞ¡Ä60Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë»£±Æ¤·¤¿£¸¥ß¥ê¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë±Ç¤ëÄï¤Î»ÑÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤Î´Øº¬¤Ïº£½µ¤Î¡ÖÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¡×¤òÌ³¤á¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢´ÑÍ÷ÀÊ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤©¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦Âç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¸ý¾å¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤¬º£½µ¤ÎÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤Î¾å²¬Î¶ÂÀÏº¤Ç¤¹¡×¤È¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Â³¤¤¤ÆÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤âÈä