¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬Íí¤ó¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖAPOE¡×¤È¤¤¤¦°äÅÁ»Ò¤Î°ã¤¤¤¬ÂçÉôÊ¬¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î¾ÉÎã¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£The proportion of Alzheimer¡Çs disease attributable to apolipoprotein E | npj Dementiahttps://www.nature.com/articles/s44400-025-000