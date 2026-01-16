女優の〓石あかり（23）が15日までにインスタグラムを更新。エランドール賞の受賞を報告した。〓石は「2026年『エランドール賞』を受賞させていただきました」と報告し、「とても嬉しいです、、ありがとうございます！！」と感謝を記した。そして「これまで携わってくださった全ての皆様と作品、応援してくださる皆様に心から感謝いたします。この賞に見合う俳優になれるよう、これからも誠心誠意作品と向き合い頑張ります」と思い