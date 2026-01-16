¸µNMB48¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾åÀ¾Îç¡Ê24¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö¡ØSweetGirls¡Ù¤µ¤óÉ½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÆÃ¤Ë¹¥¤­¤À¤Ã¤¿°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤³¤ÎÆü¤Î¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÇÇò¤¤¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥¹¥È¥Ã¥­¥ó¥°¤òÍú¤­¡¢Çö¤¤ÎÐ¿§¤Î¥â¥³¥â¥³¥Ü¥ì¥í¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¶ÊÀþÈþºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ