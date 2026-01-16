7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤¬¡¢16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÀ¤³¦Ãæ¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¾×·âÅª½Ö´Ö TOP40¡Ù¡Ê¸å6¡§55¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥³¥Ë¥³´é¤Ç¸«¼é¤ëÂç¶¶ÏÂÌéÀ¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤¿ 4455ËÜ¤Î¾×·â±ÇÁü¤ÎÃæ¤«¤é 50ËÜ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸·Áª¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤ò½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÎÅÀ¤· 40ËÜ¤Ë¸·Áª¤·¤¿¤â¤Î¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ºòÇ¯6¡¦9·î¤È²áµî¤Ë2²óÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¸«¤¿¾×·â±ÇÁü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¥³