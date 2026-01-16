´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¡×¤ÎµÜÏÆºéÎÉ¡ÊSAKURA¡á27¡Ë¤¬15Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾×·âÅª¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÖGolden Disc Awards¡×¤ÈÂê¤·¡¢10Æü¤ËÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñºÇÂçµé¤ÎK¡ÝPOP¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖÂè40²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¿¥¤¥È¤Ê½ãÇò¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥·¡¼