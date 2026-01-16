ÆüËÜÎóÅç¤Ø¤Î²«º½¤ÎÈôÍè¤Ï¡¢16Æü(¶â)¤ÎÆüÃæ¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤¬Èô¤Ó¡¢17Æü(ÅÚ)¤ÎÆüÃæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£16Æü¤Î²«º½¤ÎÈôÍèÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï¶å½£ËÌÉô¤«¤é´ØÅì¤Ë¤«¤±¤ÆÈôÍè¤·¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ä¶áµ¦ËÌÉô¡¢Åì³¤¡¦ËÌÎ¦¤Ê¤É¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅªÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£17Æü¤â¡¢ÆüÃæ¤Ï¶å½£¤«¤éÅì³¤¡¦ËÌÎ¦¤ä´ØÅì¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç²«º½¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²°³°¤Ç¤Ï¡¢¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê²«º½¤¬³°¤Ë´³¤·¤¿Àö