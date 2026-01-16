人気ブロードウェイ・ミュージカルを映画化した大ヒット作『ウィキッド ふたりの魔女』の完結編『ウィキッド 永遠の約束』より、物語を彩る珠玉のナンバーによって構成されたミュージカル予告が新たに到着した。 ﻿ “西の悪い魔女”となったエルファバ（シンシア・エリヴォ）と、オズの“善い魔女”となったグリンダ（アリアナ・グランデ）。ふたりの関係にひびが入るなか、オズの魔法使い