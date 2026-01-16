²Î¼ê¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡Ê41¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖNEW HAIR¡×¤È¤·¸ÄÀ­Åª¤ÊÀÖÈ±¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤òÈäÏª¡£¡Öº£²ó¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ç¤¢¤º¤­¿§¡£¤Þ¤¿¤Á¤ã¤ó¤ÈºÜ¤»¤ë¤Í¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤º¤­¿§ÁÇÅ¨¡×¡Ö²£´é¤¬´°àú²á¤®¤Æµã¤±¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×¡ÖÀÖ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤²Ä°¦¤¤¿§¡×¡ÖÈ±¿§»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£