£Ô£Ä£Ó£Å¤ÏÂ³¿­¡££±£µÆü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢ÊÆ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¤¬Äó¶¡¤¹¤ë£Á£É¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³«È¯¥Äー¥ë¡Ö£Ã£ï£ð£é£ì£ï£ô£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡×¤Î³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀìÌç¥Áー¥à¤¬¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¼«Æ°²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS