¸½Âå¤Î30Âå°Ê¹ß¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤ä¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´õÇö¤µ¡×¤Ï¡¢Ï·¸å¤Ë¤â¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÝÂê¤À¡£µ¤¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤òÇÓ½ü¤·Â³¤±¤ë¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¸º¤ê¡¢¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¡×¤È¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤ÎÂ¿ÍÍÀ­¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£°Õ¸«¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±Î®¤·¡¢¿´¤«¤é¿®Íê¤Ç¤­¤ëÍ§¿Í¤ò¿ô¿Í°é¤à¤³¤È¤¬¡¢°Â¿´´¶¤ä¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¾å²¼¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤º¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯ÎÏ¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤Ï·¸å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¸°¤À¤ÈÀ¸Êª³Ø