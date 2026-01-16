¡Ú¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー ¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µ­Ç° ¤ª¤«¤¨¤ê!¥Ô¥«¥Á¥å¥¦1/1¡Û 2·î28ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§ ¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤ÏÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¥¿¥«¥é¥È¥ßーÀìÇä¤Ç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー ¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µ­Ç° ¤ª¤«¤¨¤ê!¥Ô¥«¥Á¥å¥¦1/1¡×¤ò2·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï7,480±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï1997Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦1/1¡×¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÉü¹ïºÆ¸½¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¥Ý