¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï15Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿·×²è¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡×¤ò½ä¤ê¡¢¼«¿È¤¬¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤Æ¥¬¥¶»ÃÄêÅý¼£¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¹ñºÝµ¡´Ø¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤¬È¯Â­¤·¤¿¤È¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£