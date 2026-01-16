¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤¬¡¢çõ¤È¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥³¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿·ºî¡Ö¥·¥ç¥³¥é¡¼¥¸¥å¥Ù¥ê¡¼¡õ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ÆóÁØ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹²Ú¤ä¤«¤Ê¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥·¥ç¥³¥é¡¼¥¸¥å¥Ù¥ê¡¼¡õ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×  È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹ÆâÍÆÎÌ¡§45g(4¸Ä¡ß2¥Ñ¥Ã¥¯)¾ÞÌ£