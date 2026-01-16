¡ÖÀÖ¤¤1000·Á¡×¤Î¾è¼Ö²ñ¡¦»£±Æ²ñ¤¬³«ºÅ¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ï2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ºòÇ¯11·î¤ËÈ¢º¬ÅÐ»³Àþ¤Î¾®ÅÄ¸¶¡ÁÈ¢º¬ÅòËÜ´Ö¤ÇÉü³è¤·¤¿¡ÖÀÖ¤¤1000·Á¼ÖÎ¾¡×¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¾è¼Ö²ñ¡¦»£±Æ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÖ¤¤1000·Á¡×¤Î4Î¾ÊÔÀ®¤¬¾®ÅÄ¸¶¤«¤é³¤Ï·Ì¾¸¡¼Ö¶è¤Þ¤ÇµÒ°·¤¤¡ÊµÒ¤ò¾è¤»¤Æ±¿¹Ô¡Ë¤·¡¢±èÀþ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¾®ÅÄµÞ¡ÖÀÖ¤¤1000·Á¡×¤Î¼ÖÆâ¡õÂ¦ÌÌ¤Ç¤¹¡ÖÀÖ¤¤1000·Á¡×¤Ï¡¢2009Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢