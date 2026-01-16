長崎市で15日夜、空き家が全焼する火事があり、警察は放火の疑いで63歳の男を逮捕しました。 非現住建造物放火等の疑いで逮捕されたのは、長崎市日の出町の無職、山粼 浩信容疑者(63)です。 警察によりますと、山粼容疑者は15日午後10時半頃、長崎市日の出町の木造平屋の空き家に放火し、全焼させた疑いが持たれています。 この火事によるケガ人はいませんでした。