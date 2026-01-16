¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î±ûÀî¤«¤³¡Ê31¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¦¥³¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»2/11(½Ë¡¦¿å)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¬¥ì¡¼¥¸¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»£±Æ²ñ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£¹õ¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¦¥³¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤´Í½Ìó³«»Ï¤Ï16Æü(¶â)21:00¡ÁºòÇ¯¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¤ËÍè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¤¼¤Ò»£¤ê¤Ë¤­¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê