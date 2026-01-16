¡Ú¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î²¤½£Áª¼ê¸¢Âè2Æü¤Ï15Æü¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ï¥Ë¥«¡¦¥¨¥¬¥¼¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ë¤¬91.28ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥»¥ì¥Ö¥³¡Ê¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡Ë¤Ï88.71ÅÀ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¥Ú¥¢¤Ï¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥á¥Æ¥ë¥­¥Ê¡¢¥ë¥«¡¦¥Ù¥ë¥é¥ïÁÈ¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ë¤¬SP¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤â¥È¥Ã¥×¤Î¹ç·×215.76ÅÀ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£