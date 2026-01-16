¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡ØThis is I¡Ù¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ç2·î10Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¡¢»ÈÍÑ³Ú¶Ê¡¢¥á¥¤¥ó¥­¡¼¥¢¡¼¥È¤¬¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÀÖÆ»¾®Ä®¥É¥­¥Ã¡×¤ªº×¤êÁû¤®¤ÎËÜÊÔ¥·¡¼¥ó2007Ç¯¤Ë¡È¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¡É¤Î¸ý¥Ñ¥¯¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤Ï¤ë¤Ê°¦¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤­Â³¤±¤¿°ì¿Í¤Î¾¯Ç¯¡¦¥±¥ó¥¸¡Ê¸å¤Î¥¢¥¤¡Ë¤¬¡¢°ì¿Í¤Î°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£