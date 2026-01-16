¡ÚÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡Û¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¾ì NY¥À¥¦¡§49,442.44 ¢¤292.81¡Ê1/15¡ËNASDAQ¡§23,530.02 ¢¤58.27¡Ê1/15¡Ë 1.³µ¶· ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÈ¿È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶âÍ»¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢½µ´Ö¤Î¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ·Êµ¤¤ÎÄì·ø¤µ¤¬Åê»ñ²È¿´Íý¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¼è°ú¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢½øÈ×¤«¤é·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ400¥É¥ë