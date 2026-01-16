Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ ¥ªー¥¸ー¥É¥ë ½ªÃÍ0.6699¹âÃÍ0.6710°ÂÃÍ0.6667 0.6760¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 0.6735Äñ¹³2 0.6717Äñ¹³1 0.6692¥Ô¥Ü¥Ã¥È 0.6674»Ù»ý1 0.6649»Ù»ý2 0.6631¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥­ー¥¦¥£¥É¥ë ½ªÃÍ0.5742¹âÃÍ0.5752°ÂÃÍ0.5725 0.5781¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 0.5767Äñ¹³2 0.5754Äñ¹³1 0.5740¥Ô¥Ü¥Ã¥È 0.5727»Ù»ý1 0.5713