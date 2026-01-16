ÊÆOpenAI¤¬ChatGPT¤Ë¤è¤ëËÝÌõµ¡Ç½¡ÖTranslate with ChatGPT¡ÊChatGPT¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆËÝÌõ¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤ò´Þ¤à50°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¸À¸ì¤Î¼«Æ°¸¡½Ð¤ä¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÝÌõÊ¸¤Î¸ìÄ´¡¦É½¸½Ä´À°µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤ÏAndroid Authority¤¬ºÇ½é¤ËÊó¤¸¤¿¡£¸ø³«»þ´ü¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½»þÅÀ¤ÇOpenAI¤«¤é¤ÎÀµ¼°È¯É½¤Ï¤Ê¤¤¡£»î¸³Åª¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£ChatGPT Translate¤Ï¡¢¸½ºßÀìÍÑ¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¡Êchatgpt.com/t