2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î¡ÊMCU¡Ë¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーÄ¶Âçºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤è¤ê¡¢4¼ïÎà¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹¡¢¥½ー¡¢X-MEN¡¢¥ï¥«¥ó¥ÀÀï»Î¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤â¤Î¤À¡£ ¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¸½»þÅÀ¤Þ¤Ç¼Â¼ÁÅª¤ËÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤ì¤é¤Î±ÇÁü¤«¤é²¿¤«¼ê¤¬¤«¤ê¤òÃµ¤·½Ð¤½¤¦¤ÈÌö