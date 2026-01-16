女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は16日、第75回が放送され、主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が夫婦の絆を深め、トキが西洋料理を初めて味わう様子が描かれた。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）に舞台裏を聞いた。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷