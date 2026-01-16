女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は19日から第16週「カワ、ノ、ムコウ」に入る。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. スパーリングしていた大学生死亡
- 2. 踏切待ちの男子小学生が被害 「指と爪の間」に中年男が自分の指を差し込んだか
- 3. JFA、影山雅永氏への懲罰決定「未成年者に対する永久的活動禁止」 児童ポルノ閲覧で有罪判決…昨年契約解除
- 4. 夫を元気に…おっぱいアート制作
- 5. 生後7カ月の息子に暴行か 母逮捕
- 6. 2歳児が洗濯機に落下し死亡 「助けることなくその場を離れた」父親を逮捕
- 7. マッキーの偽物に怒りの声相次ぐ
- 8. ネッシーを50年以上探し続けた男
- 9. 洗脳? マウスウォッシュの危険性
- 10. 日本の掘削へ「中国が邪魔しに」
- 1. スパーリングしていた大学生死亡
- 2. 踏切待ちの男子小学生が被害 「指と爪の間」に中年男が自分の指を差し込んだか
- 3. 生後7カ月の息子に暴行か 母逮捕
- 4. 2歳児が洗濯機に落下し死亡 「助けることなくその場を離れた」父親を逮捕
- 5. マッキーの偽物に怒りの声相次ぐ
- 6. 日本の掘削へ「中国が邪魔しに」
- 7. 立民の原口議員 新党に猛反発
- 8. 選挙で集中力下がる 受験生苦言
- 9. 壁に女性遺体「女好きって感じ」
- 10. 山手線ら運転再開見込み立たず
- 11. 新党 自民「選挙互助会」と皮肉
- 12. 【速報】強制執行中に刺された男性が死亡…執行官も刺されてけが 家賃滞納で立ち退き求める最中に 東京・杉並区
- 13. 新党結成へ「気が気じゃない」
- 14. “顔面タトゥー”のコンビニ強盗致傷被告に懲役7年求刑…検察側「迷惑行為繰り返し注意され逆恨みした」指摘
- 15. 新たな地面師事件か 男ら2人逮捕
- 16. 壁に遺体遺棄か「子煩悩な父」
- 17. 「助けることなく、その場を離れました」洗濯機内に誤って2歳児落ち窒息死…気付きながら放置した父親（31）を送検
- 18. 久米さんが「Nステ」去った理由
- 19. 玉木氏 立憲公明の新党に不参加
- 20. 「バカ」「ポンコツ」…横浜市長のパワハラ疑惑で人事部長が異例の実名告発、「デブ」など外見を揶揄する発言も指摘 市長は否定
- 1. 洗脳? マウスウォッシュの危険性
- 2. 写真と違いすぎ ケーキが大炎上
- 3. 【独自分析】公明票が立憲に？ 衆院選“議席”シミュレーション 自民・立憲で逆転も
- 4. 維新 国保逃れ議員ら6人を除名へ
- 5. 6歳児死亡 母親は弟から性的暴行
- 6. 秋篠宮家「人気格差生じた理由」
- 7. 2月8日総選挙なら…多方面影響も
- 8. 新党 公明は小選挙区に擁立せず
- 9. 日比外相、物品協定署名 対中念頭、安保協力強化
- 10. 大阪の未来のため都構想に挑戦と維新代表
- 1. ネッシーを50年以上探し続けた男
- 2. 米長官 ブッ飛んだ食生活に困惑
- 3. 米大統領がデンマークに軍派遣へ
- 4. 香港マンション火災 死者168人に
- 5. 訪日10年 仏での子育て「怖い」
- 6. 嫦娥6号が月に与えた影響
- 7. 韓国女優 妊娠21週目で流産
- 8. レアアース依存脱却 動きに反発
- 9. デモ激化で中国は「四面楚歌」か
- 10. 日本で窃盗犯扱いされ和解 台湾
- 1. Grok画像編集 有料利用者のみに
- 2. ゆうちょvs他銀行 利息を比較
- 3. 中小企業の「限界撤退」が増加
- 4. 「つながらない権利」注目集まる
- 5. 大手を早期退職→想定外の老後
- 6. 「動くガンダム」を運営、Ｅｖｏｌｖｉｎｇ Ｇが特別清算 横浜港・山下ふ頭で実物大模型を公開し話題に
- 7. 第三のビール「本麒麟」を発売へ
- 8. ガソリン 4年7カ月ぶり安値水準
- 9. 行列できるほど人気 皇居財布
- 10. ある物を大事に 消費意識が変化?
- 1. 8万円台で軽く超コンパクトPC
- 2. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
- 3. IDカードを大胆にアレンジ
- 4. シャオミ、12インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
- 5. 着けていることを忘れるほど軽い装着感でノイキャン機能もバッチリなワイヤレスイヤホン「Anker Soundcore P31i」レビュー
- 6. 各フードデリバリー「最新動向」
- 7. 【これは初めてだ】反射型液晶を搭載した「Paper 7 カラー 7.8インチ RLCD タブレット」をレビューします。電子ペーパーとも違うディスプレイです
- 8. “ガラスの靴を履くためにつま先を切り落とす”……シンデレラの義姉妹の行為が象徴するもの 『アグリーシスター』監督インタビュー［ホラー通信］
- 9. デンタルフロスを劇的に使いやすくするチタン製ハンドル。おかげで毎日の習慣にできました
- 10. 学習や視聴の“日常”に寄り添うベーシックカラー！子ども用有線ヘッドホン「Junior 320」に新色ブラックが追加
- 11. iPhoneのバッテリー寿命を知らないうちに縮めてること
- 12. 【残席わずか】在宅介護から生まれた時短料理！1月17日（土）一般社団法人 時短料理マイスター協会、設立5周年記念パーティーを開催
- 13. 指先から春を先取り！ 桜を纏うジェルミーワン＆ジーニッシュマニキュア新色をチェック
- 14. 約3社に1社がサイバー攻撃被害、セキュリティ人材不足が課題に- レバテック調査
- 15. ついに始まった「スマホ新法」やドコモのネット銀行がユーザーに与える影響は？[法林岳之・石川温・石野純也・佐藤文彦のスマホ会議（仮）]
- 16. ワイモバイル、Android 5.0 LollipopにOSバージョンアップ予定の5インチスマホ「Nexus 5 EM01L」の32GB版を値下げでMNPなら実質0円に！16GB版はオンラインショップでは完売
- 17. PS5をPCに繋ぐ「一番ラクなやつ」。設定ゼロ・遅延なしで実況できるんです
- 18. ソフトバンクで回線認証の緊急メンテ、「My SoftBank」など利用できず
- 19. 昔のインターネットを想起させる個人ウェブサイトを250×250の小型タイルにしてまとめた「WebTiles」
- 20. Slackbot、パワーアップして万能感満載。でも邪魔な気がしないでもない
- 1. JFA、影山雅永氏への懲罰決定「未成年者に対する永久的活動禁止」 児童ポルノ閲覧で有罪判決…昨年契約解除
- 2. 相撲で予期せぬ「止めろ止めろ」
- 3. ボブスレー、連盟が選手に補償へ
- 4. 真凜 宇野を回せるようになった
- 5. 香川真司 自身の引き際を語る
- 6. 巨人 楽天から則本昂大を獲得
- 7. 大谷 殿堂入り栗山英樹氏を祝福
- 8. 元ド軍投手 WBCに米国代表選出
- 9. 大谷の新ビジュアル ファン衝撃
- 10. 飯田将成の「筋トレ姿」に騒然
- 11. 大谷の好きな球場「I think…」
- 12. ゴルファーの二足のわらじに称賛
- 13. カーショー 3月WBCに米国代表へ
- 14. 犂虧魅織肇ァ爾覆鍬20代素顔の瓜田純士に衝撃！「墨ないと印象かなり変わる」「まるで別人」「それより刀が気になる…」驚きの声続々
- 15. 世界一監督の栗山英樹氏が野球殿堂入り「まさかテスト生でプロ入りした自分が」ＷＢＣ開催年に栄誉 昨年は２４票足りず次点→基準を１票上回る
- 16. 福岡大濠高1年生 特別指定選手に
- 17. 岡本和真に「実力平均以下」酷評
- 18. 巨人の育成3位 143試合フル出場
- 19. SB上沢直之 180イニングプラン
- 20. 大谷を「二刀流」育成した人物
- 1. 夫を元気に…おっぱいアート制作
- 2. 2度のスピード離婚 坂口杏里の今
- 3. 長澤まさみ休養へ 夫とカナダか
- 4. 沢尻が真剣交際か 新恋人詳細は
- 5. 『ゴチ』新メンバー2人目は倉科カナ
- 6. 変貌した永野芽郁を都内で目撃
- 7. クロちゃん インド移住ノリノリ
- 8. フィフィと戸田市議 泥沼展開
- 9. 岡田紗佳 整形を隠す人に苦言
- 10. 齋藤飛鳥 人に譲れない掃除場所
- 1. マック きのこの山&たけのこ里と
- 2. ラブホ勤務 イメージと全然違う
- 3. 妻手紙…お疲れさま→さようなら
- 4. セブンちいかわコラボ商品に注目
- 5. 15歳妊娠 子は血液を飲み込んだ
- 6. なぜ…男性が結婚を後悔する瞬間
- 7. カシミヤヒートテック 全3型比較
- 8. USJ「任天堂エリア」で5周年イベ
- 9. 熟年離婚 全財産持っていかれた
- 10. 女性を敵に回した上司の発言内容