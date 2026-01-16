¹­Åç¡¦ÅçÆâñ¥ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¹­Åç¸©ÆûÆü»Ô»Ô¤ÎÂçÌîÎý½¬¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡¢µå¼Á¤Î²þÁ±¤ÈºÇÂ®£±£µ£¸¥­¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤ëµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤ò·Ç¤²¤¿¡£º£µ¨¤«¤éÁª¼ê²ñÄ¹¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¹äÏÓ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¡¢Í¥¾¡¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅçÆâ¤¬¤¤¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¶ÚÎÏ¥È¥ì¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¶ÚÆùÎÌ¤Î¥¢¥Ã¥×¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡ÖÂÎ¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤âº£Ç¯¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡£ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç