女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は16日、第75回が放送され、主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブンが夫婦の絆を深め、トキが西洋料理を初めて味わう様子が描かれた。松江唯一の舶来品店「山橋薬舗」の店主・山橋才路役を好演している俳優の柄本時生（36）からコメントが到着した。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」