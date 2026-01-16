ËÌ³¤Æ»¡¦ÂÓ¹­·Ù»¡½ð¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡¢ÂÓ¹­»Ô¿·Ä®À¾4ÃúÌÜ¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÂçÆ»ÃÛÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤ò½»µï¿¯Æþ¡¦ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¡¦¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÆ»ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢1·î14Æü¸á¸å2»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÂÓ¹­»ÔÆâ¤ÎÌµ¿Í¤Î½»Âð¤ËÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯¿¯Æþ¤·¡¢µ¢Âð¤·¤¿10Âå½÷À­¤Ë¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¾å¤Ë¡¢²¼Ãå¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À­¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï1¿Í¤Çµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½