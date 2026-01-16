¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡ÛHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¡¢1·î22ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ÖVOCE¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë3·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¡£Ï¢ºÜ´ë²è¡ÖBEAUTY DICTIONARY¡×¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×Æ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿32ºÐ¿Íµ¤·Ý¿Í¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢²ÖÂ«»ý¤ÁÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¸«¤»¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÂ£¤ëÆ±Ï¢ºÜ´ë²è¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¾Ð´é¤Ç²ÖÂ«¤È°ì½ï¤Ë