NBA¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Ò¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÅÂÆ²Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¥É¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î11Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜÎ¹¹Ô¤Î¶½Ê³¤¬Îä¤á¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¥¦¥§¥¤¥É¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜÎ¹¹Ô¤Î¶½Ê³¤¬Îä¤á¤ä¤é¤Ê¤¤¡£Åìµþ´Ñ¸÷¤Î·Ê¿§¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤È¡¢ÀõÁð¤äÅìµþ¥¿¥ï¡¼¼þÊÕ¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£É×ÉØ¤Ç¼ê