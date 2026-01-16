¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÂæÏÑ¤ÈËÇ°×¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ´ë¶È¤¬¤ª¤è¤½40Ãû±ß¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅê»ñ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂæÏÑ¤Ø¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò15¡ó¤Ë°ú¤­²¼¤²¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾¦Ì³¾Ê¤Ï15Æü¡¢ÂæÏÑ¤È¤ÎËÇ°×¶¨µÄ¤¬¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂæÏÑ´ë¶È¤¬È¾Æ³ÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë2500²¯¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½40Ãû±ß¤òÅê»ñ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌÏÈ¤Ç¡¢ÂæÏÑÅö¶É¤¬ÂæÏÑ´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ2500²¯¥É¥ë¤Î¿®ÍÑÊÝ¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢