¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¥ª¥Õ¥ì¥³ÏÃ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤àÎ¢ÏÃ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥ª¥Õ¥ì¥³¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¡£6·î³«ºÅ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢ËÜÆü1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡¦¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ªÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î²º¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¾Ð´é¤â¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢MC¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¤È¿Ê¹Ô¤ÎµÜËÜÌ´Íå¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¥ª¥Õ¥ì¥³ÏÃ¤òÈäÏª¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¸ø¸À¤¹¤ë¶áÆ£¤À¤¬¡¢