¥É¥ë¡¦±ß¡§£±£µ£¸±ß£¶£³Á¬¡Ê£±£´Æü½ªÃÍ¡§£±£µ£¸±ß£´£¶Á¬¡Ë ¥æー¥í¡¦±ß¡§£±£¸£´±ß£±£¶Á¬¡ÊÆ±¡§£±£¸£´±ß£µ£³Á¬¡Ë ¥æー¥í¡¦¥É¥ë¡§£±¡¥£±£¶£°£¹¥É¥ë¡ÊÆ±¡§£±¡¥£±£¶£´£´¥É¥ë¡Ë ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS