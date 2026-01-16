¡È¥¢¥¸¥¢Àª¡É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤À¤¬¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë¤ÏÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤ËÂ°¤¹¤ë¡£2006Ç¯¥É¥¤¥ÄWÇÕ¤òºÇ¸å¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏOFC¡Ê¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤òÎ¥¤ì¡¢AFC¡Ê¥¢¥¸¥¢¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤ËÀÒ¤ò°Ü¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç£¶Âç²ñÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»£·ÅÙÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£Á°²ó2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¡£½éÀï¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò²¼¤·¤Æ¡¢£´