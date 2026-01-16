― ¥À¥¦¤Ï292¥É¥ë¹â¤È3Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¡¢¶âÍ»³ô¤äÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤Í¥Àª ― £Î£Ù¥À¥¦ 49442.44 ( +292.81 ) £Ó¡õ£Ð500 6944.47 ( +17.87 ) £Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ 23530.02 ( +58.27 ) ÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê4.173 ( +0.040 ) £Î£Ù(WTI)¸¶Ìý 59.08 ( -2.94 ) £Î£Ù¶â 4623.7 ( -12.0 ) £Ö£É£Ø»Ø¿ô15.84 ( -0.91 ) ¥·¥«¥´Æü·Ð225ÀèÊª (±ß·ú¤Æ)53990 ( -210 ) ¥·¥«¥´Æü·Ð22